Фёдор Конюхов продолжает полёт в Евпаторию

6 июля 2019     24
Фёдор Конюхов продолжает полёт в Евпаторию

Самолет “Летающая лаборатория”, который работает за счет солнечной энергии, взлетел с Гостагаевского аэродрома. Для летательного аппарата это испытательный полёт.

“Первый этап перелета прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1 340 километров” – приводит слова представителя пресс-службы путешественника ИА КрымИнформ.

В Крым Фёдор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели из Москвы в пятницу, 5 июля, в 6.14. По плану они должны были прибыть на полуостров в течение дня, но их задержали. Сейчас маршрут выглядит так: Московская область (аэродром “Северка”) – Воронеж (Усмань) – Ростов-на-Дону (станица Ольгинская) – Гостагаевский аэродром (Краснодарский край). В течение дня путешественников ждут в Евпатории.

фото instagram.com/fedorkonyukhov

Источник: Вести.Севастополь

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