Хайдайвер Антон Сильченко хотел бы прыгнуть с Крымского моста

Двукратный чемпион мира по хайдайвингу и клифф-дайвингу (это прыжки в открытую воду с экстремальной высоты, когда спортсмены демонстрируют красоту и пластику тела) Артем Сильченко хотел бы прыгнуть с Крымского моста. Он добавил, что готов физически. На техническую подготовку ему нужен всего месяц.

Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня» в Крыму. Высота моста – 35 метров. Мечта о таком прыжке появилась у Артема, когда это сооружение только начали возводить, но строители тогда запретили даже думать в том направлении.

«Я думаю, мы сможем договориться с оператором по поводу прыжка, благодаря дружбе с правительством Крыма, потому что это будет уникальный прыжок”, — цитирует РИА Новости организатора кубка мира по прыжкам в воду с высоты, вице-президента федерации прыжков в воду России Анри Канунова.

Высота рекордная, это 10-этажный дом, и были лишь единичные случаи, когда спортсмены прыгали в воду с такой высоты.

Компанию российскому хайдайверу может составить англичанин Гари Хант. Это был бы прыжок дружбы: Артем и Гари одновременно прыгнули бы с обеих сторон моста, мечтает Анри Канунов.

В Симеизе 10 августа пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с высоты “Crimea Cliff Diving World Cup”. Туда приедут 14 клифф-дайверов со всего мира, в том числе Артем Сильченко и Гари Хант.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь