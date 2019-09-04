Харатьян предлагает пригласить в Крым на фестиваль детского кино украинских артистов

4 сентября 2019     21
Харатьян предлагает пригласить в Крым на фестиваль детского кино украинских артистов

В Евпатории сейчас проходит III фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Сопрезидент фестиваля, заслуженный артист России Дмитрий Харатьян на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам, что в следующем году организаторы кинофорума хотят пригласить в Крым украинских артистов и режиссеров.

«Хотим предложить, по крайней мере, вот такой культурный обмен. Не знаю, согласятся ли они, смогут, захотят ли. Мы очень рассчитываем, что все-таки наша дружба, братство наших народов будет восстановлено», – рассказал Харатьян.

Организаторы фестиваля, среди которых министерство культуры Крыма, хотят сделать этот форум международным и на следующий год приглашают участников из разных стран. Приглашения отправлены в Чехию, Словению, Германию, Болгарию и на Украину.

Источник: Вести.Севастополь

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