Херсонесский музей проводит конкурс ёлочных игрушек

Лучшие игрушки, сделанные руками детей, украсят новогодние ёлки в Херсонесе и эко-парке «Лукоморье».

«Конкурс на лучшую ёлочную игрушку для Херсонесского музея проводится впервые, и мы уверены, что детские работы смогут удивить посетителей оригинальностью и творческим подходом», – рассказала сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» Юлия Семёнова.

Работы будут принимать до 18 декабря 2019 года. Размер поделок, выполненных из устойчивого к погодным условиям материала, не должен превышать 20 сантиметров в любом измерении.

Члены жюри 21 декабря выберут по три победителя в каждой возрастной категории: 5 – 8, 9 – 12 и 13 – 16 лет. 22 декабря наградят 10 призёров, по три в каждой возрастной группе, и за самую красивую игрушку вручат Гран-при.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь