Херсонесский музей и Учебный центр ВМФ подпишут договор о сотрудничестве

В рамках договора особое внимание будет уделено культурному и историческому образованию защитников Отечества, проходящих службу в Севастополе.

6 декабря в 16:00 в Античном зале Херсонесского музея-заповедника состоится подписание договора о сотрудничестве между Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и Учебным центром подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ.

Командование учебного центра и руководство музея пришли к единому мнению о необходимости широкого взаимодействия в деле укрепления и развития связей музея с военнослужащими, в изучении истории и культуры, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, совместных действиях по сохранению, изучению, музеефикации и пропаганде культурного наследия, увековечению памяти выдающихся граждан.

Особое внимание планируется уделить популяризации истории военных событий, происходивших на территории, занимаемой сегодня музеем, в различные исторические периоды.

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоится в День памяти защитника русской земли Святого благоверного князя Александра Невского.