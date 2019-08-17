Херсонес возглавил список лучших мест для фотосессий в отпуске

Музей-заповедник “Херсонес Таврический” и Массандровкий дворец стали самыми популярными местами для фотосессий у отдыхающих. Такие данные опроса пользователей в социальных сетях приводит российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Херсонес и Массандровский дворец набрали по 22,92% голосов. Следующими по популярности стали мраморный каньон Рускеала в Карелии и мечеть Кул-Шариф в Казани – по 12,5% голосов. Подвесной мост Skybridge в Сочи и Сафари парк в Геленджике получили по 10,42% голосов.

Наименее привлекательными для туристов стали канатная дорога на Воробьевых горах в Москве – 4,17%, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге и Ельцин Центр в Екатеринбурге – по 2,08%.

Сегодня в “Херсонесе Таврическом” состоится торжественное закрытие III международного фестиваля оперы и балета. В нем примет участие объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр – Фабио Мастранджело.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь