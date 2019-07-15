Херсонес готовится к премьере спектакля «Грифон»

Сразу несколько масштабных культурных событий в ближайшее время пройдёт в Херсонесе Таврическом. 27 июля в музее-заповеднике – премьера спектакля «Грифон», который станет центральным событием одноимённого фестиваля. Это полное драматизма и неожиданных сюжетных поворотов путешествие во времени, вглубь истории Древней Корсуни, в котором сочетаются классические и современные театрально-постановочные элементы.

Первое представление приурочат ко дню крещения Руси, а после этой даты увидеть постановку можно будет до конца сентября. Для перфоманса в Херсонесе монтируют современную площадку. Проект помогает реализовать фонд «Моя история».

В рамках подготовки к фестивалю «Грифон» сегодня, 15 июля на территории музея пройдет первая в этом сезоне ночная экскурсия. Ее посетители станут свидетелями грандиозного мультимедийного шоу и увидят художественную иллюминацию древнего города.

Также до конца туристического сезона в музее идут постановки в античном театре «Летний вечер в Херсонесе», а также концерты и ночные экскурсии. В музее разработали 4 новых программы.

Источник: Вести.Севастополь