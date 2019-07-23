Херсонес готовится к фестивалю исторической реконструкции «Грифон»

23 июля 2019     19
Херсонес готовится к фестивалю исторической реконструкции «Грифон»

В следующие выходные Херсонес Таврический будет принимать фестиваль исторической реконструкции, которая продемонстрирует период за полторы тысячи лет. Также там будут проходить мастер-классы по столярному, гончарному и ткацкому мастерству. Запланированы поединки воинов, стрельба из лука. Кульминацией праздника станет премьера театрального действа “Грифон”, созданного специально для Херсонеса.

Кинетические скульптуры, необычные решения, мультимедиа и путешествие во времени – жанр театрального действа “Грифона” сложно определить.

«Это один из главных персонажей, который приснился мальчику во сне, и тот начинает злиться на него, за то, что тот что-то сделал, и челюсть олицетворяет злость его, она начинает щелкать», – рассказывает Алексей Ермолаев, архитектор и скульптор.

Бутафоры и инженеры воплотили свои самые смелые фантазии – так сразу и не поймешь, внутри какой истории оказался.

Режиссер постановки Вячеслав Игнатов долгое время работал в театре “Практика”, затем создал свой собственный “Трикстер”, был главным режиссером в Московском театре кукол. За “Грифона” взялся с интересом – рассказать историю Херсонеса и Севастополя прямо на этом месте – для него профессиональный вызов – именно Грифона жители античного полиса выбрали своим символом.

Яркие образы подготовили и костюмеры. Через цвет передадут и символы – жена князя Владимира Анна – внучка Константина Багрянородного – в алом платье будет оплакивать свою судьбу. Воплощают историю сразу на трех сценах актеры Севастополя и Крыма.

Конечно, главный герой этого театрального действа – сам Херсонес Таврический. Без этих стен и неба, которое с тех пор, кажется не изменилось, “Грифон” не появился бы. Хотя имя автора пьесы до сих пор держится в секрете.

Ксения Егорова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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