Херсонес может стать съемочной площадкой фильма о греках Причерноморья

Сегодня в Севастополь прибыла делегация из Греции. Во время рабочего визита обсудили проект, посвященный взаимоотношениям европейской страны с Россией с античных времен до наших дней. Встреча прошла в Херсонесе Таврическом. И сегодня же в музей-заповедник привезли главную икону Военно-Морского флота России, которую через три дня повезут в Грецию.

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Главную икону Военно-морского флота России вносят в Херсонес на руках. Её путь к месту крещения князя Владимира был долгим. Она была освещена в Кронштадтском морском соборе 26-го июля, оттуда отправилась в Калининград, и вот Балтийский флот передаёт реликвию Черноморскому.

Во Владимирском соборе икона пробудет до 22 сентября. Дальше её ждёт путь на юг на борту фрегата “Адмирал Макаров”. Он зайдёт в сирийский порт Тартус, а по возвращении моряки передадут реликвию Каспийской флотилии.

«Она пройдёт путь всех флотов ВМФ и Каспийской флотилии, и возвратится в Москву к 9-му мая», – сообщил сегодня Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом.

Символично, что ещё одной остановкой “Адмирала Макарова” с иконой на борту станет греческий берег, и пока наши моряки собираются в поход в Средиземное море, делегация из Афин устраивает в Херсонесе круглый стол. В числе его участников – бывший заместитель министра обороны Греции. Он вспоминает, как в 1974 году страна на 6 лет выходила из блока НАТО на фоне обострения отношений с Турцией. И вот очередной момент международного напряжения – Вашингтон озвучивает планы приобрести стратегический порт Александруполис.

«Наша страна остаётся в игре с холодной войной, но я не согласен. Я знаю министров и 45 членов парламента, которые хотели уйти в связи с несогласием с системой, когда Греция участвует в холодной войне», – говорит Ираклис Исихос, бывший замминистра обороны Греции.

Господин Исихос убеждён, что остановить тревожные политические процессы может культурное международное сотрудничество, потому иностранная делегация обсуждает с Херсонесом Таврическим возможность съёмок документального фильма о греках Причерноморья. Работа над картиной может начаться уже весной, а пока гостей ждёт культурно-историческая программа.

Восторг у участников экскурсии вызвала мозаика из разноцветной морской гальки. Её выкладывали ещё до новой эры на северном берегу Херсонеса. На полотне две птицы и две женщины. Учёные предполагают, что так могли изображать Афродиту. В войне она защищала троянцев, теперь – надеются участники этой делегации – красота снова спасёт мир и поможет установить конструктивный международный диалог.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь