Херсонес наполнился детскими голосами, звуками музыки и плоских колоколов

4 сентября 2019     17
Херсонес наполнился детскими голосами, звуками музыки и плоских колоколов

Выставки, музыка и танцы эпохи Возрождения, игра на плоских колоколах: в Херсонесе в 8-й раз проходит фестиваль пластического танца и музыкального движения «Терпсихора в Тавриде».

Это особый вид танца – пластический. Раскрепощенные естественные движения, импровизация, слияние с природой – так исполнитель чувствует мир. Вдохновение черпает из античности. Потому Херсонес – идеальное место для творческой практики. 

Не меньший культурно-эстетический эффект оказывают античные образы и натюрморты на холстах художника Зои Шубиной. Новая картина рождается буквально на ходу – энергетика древнего города подвигла московскую гостью пополнить свою коллекцию.

«В руках у меня свежая работа, только что написана. Я вот сейчас иду с берега, с кистями и красками, акварелью. Немножко не закончила, но потом допишу, – рассказывает Зоя Шубина.

Как раз на морском берегу, у Туманного колокола раздаются загадочные протяжные звуки. Резонирует плоский колокол – древний инструмент, история которого уходит корнями еще в Византию.

«Било, потому что по нему бьют молоточком, – объясняет Наталья Жарова, педагог по музыке из Москвы. – Его сущность в том, что он прозвучивает землю, небо, заходящее солнце, горизонт – все наши такие большие величины, на которые мы равняемся».

Звон архаичных колоколов и эмоциональная декламация стихов Максимилиана Волошина – в такой атмосфере артисты со зрителями проводили закат первого дня фестиваля.

А маленьких севастопольцев творческой гармонией наполнил второй день “Терпсихоры в Тавриде”. Под руководством диакона Димитрия не меньше сотни детей создавали эскизы, а затем выкладывали мозаику в византийской технике: специальный раствор наносится по контуру будущей фигуры. А уже потом на него сверху укладывается натуральный камень, смальта или металлокерамика.

«Эта композиция называется “Солнце Херсонеса”. В диске солнца пляшущая девочка, – показывает эскиз Димитрий Котов, руководитель “Детской школы мозаики”. – Дети нарисовали большие кувшины, пифосы, которые свидетельствуют, о том, что мы в Херсонесе, а не где-нибудь в Подмосковье».

Хотя именно в Подмосковье родились первые наброски этого панно. А закончат его в Севастополе. Жителей и гостей города в ближайшие дни ждут лекции об искусстве и концерты классической музыки.

«Херсонесу повезло, – считает Ирина Каткова, заведующая сектором по музейно-образовательной деятельности музея-заповедника “Херсонес Таврический”. – Памятник просто наполнился всевозможными шоу, зрелищными, культурно-просветительскими и массовыми мероприятиями».

Кульминацией фестиваля станут сразу две премьеры: балет “Небесные Дидоны” и вокально-пластическое действо “Шаги”. Уже сейчас артисты готовят сцену, чтобы 5 сентября в 19 часов встретить своих зрителей в Античном театре Херсонеса.

С полной программой событий фестиваля можно познакомиться здесь

Ильдар Саудабаев, Наталья Бабкевич, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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