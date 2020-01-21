Херсонес приглашает на бесплатную экскурсию Татьян и студентов

21 января 2020     17
Херсонес приглашает на бесплатную экскурсию Татьян и студентов

25 января на бесплатную обзорную экскурсию в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» могут побывать Татьяны и студентов Севастополя.

Посетителей проведут по жилым кварталам и хозяйственным постройкам древнего города, покажут христианские храмы и фортификационные сооружения. Экскурсанты увидят античный театр – единственный из сохранившихся на территории Северного Причерноморья, а также побывают в Свято-Владимирском кафедральном соборе.

Запланировано две экскурсии: в 12:00 и 14:00. Сбор гостей возле центральной входной группы музея-заповедника. Необходимо иметь при себе студенческий билет, а для Татьян – паспорт.

Вести  ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы
На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы

Температура воздуха в Крыму упадет к 24 января до 9 градусов мороза. После этого крымчан ожидает резкое потепление и штормовой …


В Крыму снижаются цены на топливо
В Крыму снижаются цены на топливо

Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций «Атан» снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об …


В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой
В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой

В среду, 22 января, в селе Оползневое пройдёт торжественное открытие новой пожарно-спасательной части. Она будет входить в состав второго пожарно-спасательного …


В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество»
В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество»

Одно из крупнейших музыкальных событий города готовится отмечать юбилей – девятнадцатый фестиваль, который собирает на одной сцене известные команды и …


В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей
В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей

Кризис в сфере занятости затрагивает более 470 млн человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на официальном сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты