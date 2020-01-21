Херсонес приглашает на бесплатную экскурсию Татьян и студентов

25 января на бесплатную обзорную экскурсию в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» могут побывать Татьяны и студентов Севастополя.

Посетителей проведут по жилым кварталам и хозяйственным постройкам древнего города, покажут христианские храмы и фортификационные сооружения. Экскурсанты увидят античный театр – единственный из сохранившихся на территории Северного Причерноморья, а также побывают в Свято-Владимирском кафедральном соборе.

Запланировано две экскурсии: в 12:00 и 14:00. Сбор гостей возле центральной входной группы музея-заповедника. Необходимо иметь при себе студенческий билет, а для Татьян – паспорт.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь