"Херсонес Таврический" закроют на два дня

10 и 13 августа музей-заповедник “Херсонес Таврический” будет закрыт по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В эти дни для посещения будет закрыта как территория заповедника, так и выставочные залы.

10 августа в “Херсонесе Таврическом” у стен Владимирского собора принесут присягу курсанты Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ Севастополя.

С 13 по 17 августа в Херсонесе пройдёт III международный фестиваль оперы и балета. Тема – история становления классического искусства, в которой отразят ключевые вехи его развития и место России, как части европейской культуры. Программу фестиваля можно найти здесь.

Источник: Вести.Севастополь