«Херсонес Таврический» закрыт для посещения до конца марта

19 марта 2020     6
«Херсонес Таврический» закрыт для посещения до конца марта

Из-за угрозы распространения коронавируса музей-заповедник «Херсонес Таврический» принял решение закрыть для посещения территорию античного полиса и все выставочные залы.

«Всему коллективу музея-заповедника «Херсонес Таврический» принятые решения дались нелегко, однако если мы, как один из самых посещаемых музеев, не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу Ваше здоровье и здоровье Ваших близких. Приносим извинения за временные неудобства и выражаем надежду, что распространение коронавирусной инфекции будет взято под контроль», – говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

«Херсонес Таврический» не будет работать ориентировочно до конца марта. Если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то запрет на посещение продлят и дальше.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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