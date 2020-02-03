«Херсонес Таврический» оценит артефакты, найденные на Большой Морской

Подрядчик по благоустройству Большой Морской и «Херсонес Таврический» заключили соглашение о сотрудничестве.

Специалисты музея-заповедника теперь будут оценивать любые археологические находки, обнаруженные в процессе реконструкции улицы Большая Морская. Задача строителей в максимально быстрые сроки закончить работы, а договор значительно ускорит процесс археологических исследований.

Это касается фрагментов старинного здания и довоенных рельсов, которые обнаружили на площади Лазарева на минувшей неделе. На их изучение уйдет около пяти дней. За такой же срок был исследован найденный на площади Ушакова водовод XIX века.

Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров, отметил, что заключенный договор позволит работать намного оперативнее.

«Суть-то ведь очень простая: если находка археологическая не является каким-то архиважным, архиценным предметом, который обязательно нужно показывать людям, то он изучается, изымаются оттуда все предметы, которые можно изъять, описывается и, только после этого, работы могут продолжаться», – пояснил он.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь