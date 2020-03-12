«Херсонес Таврический» посетили представители турфирм из Таиланда

Семеро представителей тайских турфирм приехали в Севастополь, чтобы понять, можно ли организовать постоянные туры на полуостров. Одним из пунктов их программы стало посещение античного полиса.

Посетить все экспозиции музея гости не успели, но руины Херсонеса произвели на них впечатление, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

«Я и ещё семеро человек из Таиланда впервые здесь. Мы очень рады находиться в античном полисе. Размеры территории действительно впечатляют. Никто из нас не ожидал увидеть нечто подобное. Приезжайте в Крым, это действительно удивительное место», – рассказала после экскурсии директор турфирмы «Global Holiday» Нерача Вонгмаса.

Гости рассказали, что многие жители Таиланда боятся посещать Россию и особенно Крым, но представители туристических фирм планируют развенчать все мифы и доказать, что в Крыму действительно есть, что посмотреть.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Херсонеса Таврического

Источник: Вести.Севастополь