«Херсонес Таврический» примет фестиваль «Вдохновение Корсуни»

9 июня с 10 до 19 часов в амфитеатре музея-заповедника “Херсонес Таврический” пройдёт художественный фестиваль “Вдохновение Корсуни”.

Севастопольские художники – как состоявшиеся, так и учащиеся художественной школы в присутствии гостей будут писать картины с натуры. До конца года работы, созданные на фестивале “Вдохновение Корсуни”, будут представлены публике на различных выставочных площадках.

В Пасхальные дни в византийском зале музея-заповедника “Херсонес Таврический” открылась выставка “Вдохновение Корсуни”. Там художники представили зарисовки весенних мотивов.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта музея-заповедника “Херсонес Таврический”

Источник: Вести Севастополя