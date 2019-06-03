«Херсонес Таврический» примет фестиваль «Вдохновение Корсуни»

3 июня 2019     9
«Херсонес Таврический» примет фестиваль «Вдохновение Корсуни»

9 июня с 10 до 19 часов в амфитеатре музея-заповедника “Херсонес Таврический” пройдёт художественный фестиваль “Вдохновение Корсуни”.

Севастопольские художники – как состоявшиеся, так и учащиеся художественной школы в присутствии гостей будут писать картины с натуры. До конца года работы, созданные на фестивале “Вдохновение Корсуни”, будут представлены публике на различных выставочных площадках.

В Пасхальные дни в византийском зале музея-заповедника “Херсонес Таврический” открылась выставка “Вдохновение Корсуни”. Там художники представили зарисовки весенних мотивов. 

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта музея-заповедника “Херсонес Таврический”

Источник: Вести Севастополя

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