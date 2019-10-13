Хет-трик Длявера Нуридинова вывел «Евпаторию» в победители

13 октября 2019     9
Хет-трик Длявера Нуридинова вывел «Евпаторию» в победители

Сегодня на полуострове прошли игры 9 тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Одним из самых зрелищных матчей стала встреча ФК “Евпатория” и ФК” Океан” из Керчи. Встретились команда-лидер и аутсайдер этого чемпионата. К началу матча “Евпатория” занимала вторую строчку турнирной таблицы, а “Океан” – последнюю.

“Евпатории” помогали родные стены. На 30-ой минуте Евгению Харченко удалось распечатать ворота керченцев. На 41-ой Длявер Нуридинов забил еще один гол. 

На 62-ой минуте Олег Плиев с пенальти послал мяч в ворота “Евпатории”, отбить эту атаку вратарю не удалось, и это был единственный гол “Океана”.

На 67-ой и 86-ой минутах Длявер Нуридинов снова поразил ворота керченцев. Благодаря этому хет-трику “Евпатория” одержала победу со счетом 4:1.

А в матче между ФК “Севастополь” и ФК “Кызылташ” победитель не определился. Команды еще в первом тайме забили по одному голу, а потом словно заколдовали свои ворота – атаки проваливались как у одной, так и у другой стороны. Авторы голов: Даниил Наговицин (“Кызылташ”) и Евгений Прокопенко (“Севастополь”).

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь

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