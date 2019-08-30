Хирург объяснил, почему Путин ездил на байк-шоу без шлема

30 августа 2019     21
Хирург объяснил, почему Путин ездил на байк-шоу без шлема

Лидер мотоклуба “Ночные волки” Александр “Хирург” Залдостанов рассказал, почему Президент России Владимир Путин и другие гости байк-шоу ездили на мотоциклах без шлемов, сообщило информационно-агентство ТАСС.

«Да я сам ехал без шлема, и многие ехали без шлема. Мы ездили по внутренней территории, где правила дорожного движения не действуют», – сказал Залдостанов.

Он также сказал, что не видит целесообразности надевать защиту при скорости движения не более чем 20 км/ч на закрытой территории в 40-градусную жару.

Президент России Владимир Путин стал почетным гостем юбилейного 10-го байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” “Тень Вавилона”. Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле “Урал”. За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов. Пользователи социальных сетей отметили, что гости фестиваля ездили без шлема, нарушая правила ПДД.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Квартира от «ИнтерСтрой» в «Доме на Горпищенко» ждёт вас!
Квартира от «ИнтерСтрой» в «Доме на Горпищенко» ждёт вас!

«ИнтерСтрой» представляет третий по счету объект в развивающемся районе по ул.Горпищенко. Сдача – 2 кв. 2019 год. Развитая инфраструктура, наличие магазинов, школ, детских …


Полицейские Крыма задержали наркокурьера
Полицейские Крыма задержали наркокурьера

Крымские полицейские задержали автомобиль, в котором двое мужчин перевозили крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике …


«Шанс на жизнь»: МВД РФ поможет с документами нуждающемуся в пересадке сердца подростку из Абхазии
«Шанс на жизнь»: МВД РФ поможет с документами нуждающемуся в пересадке сердца подростку из Абхазии

В июле 19-летнему уроженцу Абхазии Олегу Бушеву поставили страшный диагноз — дилатационная кардиомиопатия. Это заболевание сердечной мышцы, при котором стенки …


Хирург объяснил, почему Путин ездил на байк-шоу без шлема
Хирург объяснил, почему Путин ездил на байк-шоу без шлема

Лидер мотоклуба “Ночные волки” Александр “Хирург” Залдостанов рассказал, почему Президент России Владимир Путин и другие гости байк-шоу ездили на мотоциклах …


Глава Севизбиркома прокомментировал, почему под избирательные участки приспособили троллейбусы
Глава Севизбиркома прокомментировал, почему под избирательные участки приспособили троллейбусы

«Хотели как лучше», – так председатель Севастопольского избиркома Сергей Даниленко объяснил переоборудование списанного троллейбуса под избирательный участок в селе Широком. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты