Хирург объяснил, почему Путин ездил на байк-шоу без шлема

Лидер мотоклуба “Ночные волки” Александр “Хирург” Залдостанов рассказал, почему Президент России Владимир Путин и другие гости байк-шоу ездили на мотоциклах без шлемов, сообщило информационно-агентство ТАСС.

«Да я сам ехал без шлема, и многие ехали без шлема. Мы ездили по внутренней территории, где правила дорожного движения не действуют», – сказал Залдостанов.

Он также сказал, что не видит целесообразности надевать защиту при скорости движения не более чем 20 км/ч на закрытой территории в 40-градусную жару.

Президент России Владимир Путин стал почетным гостем юбилейного 10-го байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” “Тень Вавилона”. Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле “Урал”. За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов. Пользователи социальных сетей отметили, что гости фестиваля ездили без шлема, нарушая правила ПДД.

Источник: Вести.Севастополь