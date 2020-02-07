Хлеба и зрелищ! Что ждет севастопольцев в выходные?

Два часа о жизни Сергея Есенина в стихах и песнях. Сегодня вечером на сцене Дворца культуры рыбаков Сергей Безруков представит музыкально-поэтический спектакль “Исповедь хулигана”. Несмотря на то, что билеты стоили от пяти до восьми тысяч рублей, их в кассе уже не осталось. Что интересного можно будет посмотреть в выходные? Об этом в нашей рубрике “Афиша”.

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До 1 марта в ресторанах Севастополя гастрономический фестиваль «Крым на тарелке»

На этой неделе в Севастополе начался 4-й гастрономический фестиваль «Крым на тарелке», его тема: «Птица и море». 44 ресторана в Севастополе и еще два в Алуште участвуют в битве вкусов и мастерстве шеф-поваров.

9 февраля в 18.30 – театр им. А.В. Луначарского, спектакль «Кьоджинские перепалки»

Кьоджи называют прабабушкой Венеции, это почти как Балаклава для Севастополя, даже расстояние между двумя итальянскими точками на карте почти такое же, как у нас, между Ленинским и Балаклавским районами. В поселке две семьи затеяли ссору, и помирить поссорившихся может лишь человек новый и непредвзятый, но как у него это получится, если для всех собравшихся он чужак, не знающий обычаев?

8 и 9 февраля в 11.00 – театр имени кукол, ДКР, спектакль «Стойкий оловянный солдатик»

В театре имени кукол этот спектакль готовили к новому году, но и до сих пор билеты в кассе раскупают за неделю до представления. Формат театра теней хорош еще и тем, что, увидев, как профессионалы на сцене изображают действие, – дома, при помощи нехитрого реквизита можно устроить свое представление.

8 февраля в 11.00 – СевТЮЗ, спектакль «Осторожно, дети!»

В этом спектакле оживают дорожные знаки и светофоры. О правилах дорожного движения в форме детской постановки в очередной раз не будет лишним напомнить.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь