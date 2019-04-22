В Севастополе будет создано хореографическое училище под руководством Сергея Полунина

Известный балетный танцовщик Сергей Полунин принял предложение стать художественным руководителем хореографического училища, создание которого планируется в Сева­стополе в ближайшие год.

Заступив в должность, он приехал в Севастополь и 12 апреля дал мастер-класс для детей, которые постигают ос­новы балета в двух хореогра­фических коллективах горо­да — ансамбле классического танца «Надежда» и образцо­вой балетной студии «Клас­сик». Артист поделился с ре­бятами некоторыми тонко­стями исполнения основных элементов экзерсиса — плие, тандто, жете, батман.

После часового урока у станка СПолунин ответил на вопросы журналистов, сразу отметив хороший уровень подготовки юных севасто­польских танцовщиков.

— Общение с детьми — это самое большее, что меня вдохновляет. Дети очень та­лантливы, у них уже хорошо поставлен корпус, думаю,

многие из них станут профес­сиональными танцорами. Са­мое главное — этот талант найти и помочь его раскрыть, это и будет моей задачей, — рассказал С. Полунин.

Танцовщик пояснил, что для него это будет первый опыт преподавания, и обещал прикладывать максималь­ные усилия к тому, чтобы на­ходить талантливых детей и помогать им.

— Я хочу воспитывать не только танцовщиков, но и ар­тистов. Поэтому в хореогра­фическом училище, которое я возглавлю, будут препода­вать актерское мастерство, пение, музыку, мы постара­емся раскрывать многогран­ность каждого ученика

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На вопрос «Севастополь­ской газеты», какой школе ба­лета — исполненной строго­сти и дисциплины русской классической или более свободной английской — будет отдано предпочтение в новом хореографическом училище, танцовщик ответил, что базо­вое образование должно осно­вываться на строгости, дис­циплине и следовании канонам. Но затем технически подготовленному танцовщи­ку необходимо предоставить свободу творческого самовы­ражения и саморазвития.

Еще одним его желанием является создание условий для воспитания не только ар­тистов балета, но и хореогра­фов, тем более, что учебных заведений такого профиля практически не существует. Он также положительно от­реагировал на предложение директора Севастопольского театра танца Александра Елизарова организовать в училище кафедру бального танца.

По словам Сергея Полунина, он готов средствами своего фон­да оказывать поддержку мо­лодым талантам, помня о том, как его обучение в Анг­лии профинансировал фонд Рудольфа Нуриева.

Особое внимание, по мне­нию артиста, в училище сле­дует уделять правильному питанию детей, это поможет вырастить не только хоро­ших, но и здоровых танцов­щиков.

Как художественный руко­водитель, он намерен набрать команду грамотных препода­вателей, в том числе из числа местных специалистов.

Кстати, в хореографиче­ское училище предполагается принимать талантливых детей из разных регионов Рос­сии и даже, возможно, из дру­гих стран.

В будущем в училище будут обучать по программе средне­го и высшего хореографиче­ского образования, приём со­ставит по 150 человек на каж­дую из программ.

К слову, обучение планиру­ется начать ещё до окончания стройки. Уже в сентябре 2019 года на курс предполагается принять первые 100 человек. Базовыми площадками для их занятий могут стать Театр танца и культурно-информа­ционный центр.

Полунин приехал в Сева­стополь для обсуждения кон­цепции создания нового музейно-культурного центра, ко­торый планируется по­строить в рамках национального проекта «Культура». В составе центра планируется строительство театра оперы и балета, где, как предполагается, ребята из хореографического учили­ща будут также стажировать­ся, а затем и работать.



Евгения ЩЕРБАКОВА

Севастопольская газета