В Севастополе будет создано хореографическое училище под руководством Сергея Полунина

Известный балетный танцовщик Сергей Полунин принял предложение стать художественным руководителем хореографического училища, создание которого планируется в Севастополе в ближайшие год.
Заступив в должность, он приехал в Севастополь и 12 апреля дал мастер-класс для детей, которые постигают основы балета в двух хореографических коллективах города — ансамбле классического танца «Надежда» и образцовой балетной студии «Классик». Артист поделился с ребятами некоторыми тонкостями исполнения основных элементов экзерсиса — плие, тандто, жете, батман.
После часового урока у станка СПолунин ответил на вопросы журналистов, сразу отметив хороший уровень подготовки юных севастопольских танцовщиков.
— Общение с детьми — это самое большее, что меня вдохновляет. Дети очень талантливы, у них уже хорошо поставлен корпус, думаю,
многие из них станут профессиональными танцорами. Самое главное — этот талант найти и помочь его раскрыть, это и будет моей задачей, — рассказал С. Полунин.
Танцовщик пояснил, что для него это будет первый опыт преподавания, и обещал прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы находить талантливых детей и помогать им.
— Я хочу воспитывать не только танцовщиков, но и артистов. Поэтому в хореографическом училище, которое я возглавлю, будут преподавать актерское мастерство, пение, музыку, мы постараемся раскрывать многогранность каждого ученика
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На вопрос «Севастопольской газеты», какой школе балета — исполненной строгости и дисциплины русской классической или более свободной английской — будет отдано предпочтение в новом хореографическом училище, танцовщик ответил, что базовое образование должно основываться на строгости, дисциплине и следовании канонам. Но затем технически подготовленному танцовщику необходимо предоставить свободу творческого самовыражения и саморазвития.
Еще одним его желанием является создание условий для воспитания не только артистов балета, но и хореографов, тем более, что учебных заведений такого профиля практически не существует. Он также положительно отреагировал на предложение директора Севастопольского театра танца Александра Елизарова организовать в училище кафедру бального танца.
По словам Сергея Полунина, он готов средствами своего фонда оказывать поддержку молодым талантам, помня о том, как его обучение в Англии профинансировал фонд Рудольфа Нуриева.
Особое внимание, по мнению артиста, в училище следует уделять правильному питанию детей, это поможет вырастить не только хороших, но и здоровых танцовщиков.
Как художественный руководитель, он намерен набрать команду грамотных преподавателей, в том числе из числа местных специалистов.
Кстати, в хореографическое училище предполагается принимать талантливых детей из разных регионов России и даже, возможно, из других стран.
В будущем в училище будут обучать по программе среднего и высшего хореографического образования, приём составит по 150 человек на каждую из программ.
К слову, обучение планируется начать ещё до окончания стройки. Уже в сентябре 2019 года на курс предполагается принять первые 100 человек. Базовыми площадками для их занятий могут стать Театр танца и культурно-информационный центр.
Полунин приехал в Севастополь для обсуждения концепции создания нового музейно-культурного центра, который планируется построить в рамках национального проекта «Культура». В составе центра планируется строительство театра оперы и балета, где, как предполагается, ребята из хореографического училища будут также стажироваться, а затем и работать.
Евгения ЩЕРБАКОВА
Севастопольская газета