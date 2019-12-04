«Хорошо же, как в Крыму!» – Альпы напомнили Сергею Шнурову Крым

«В Альпах оказался в среду. Почему, я не пойму, отдыхать сюда не едут? Хорошо же как в Крыму!», – такой стихотворный пост опубликовал музыкант Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме.

Сейчас он отдыхает в Альпах, но почему-то вспоминает о Крыме. С концертами на полуострове музыкант бывал не раз – последний раз этим летом на фестивале ZB-фест.

Подписчики Шнурова теперь пишут ему в комментариях ответные стихи и тоже вспоминают Крым. Пост собрал уже больше тысячи откликов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь