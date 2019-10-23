Художники Севастополя представят «Рапсодию абстракционизма»

Сегодня в 18:00 на втором этаже Арт-отеля “Украина” открывается выставка работ Академии абстракционизма. Об этом “Вести-ФМ” сообщил Председатель творческого союза художников и искусствоведов Академии абстракционизма Владимир Бойченко.

Выставка называется «Рапсодия абстракционизма». Живопись и музыка – две тесно связанные стихии, считает Владимир Бойченко.

«Абстракционизм очень близок к музыке. Его надо воспринимать чувствами, а не сознанием. А рапсодия – это «склеивание» разных кусочков. Музыкальное название выставки подчёркивает то, что художники из разных кусочков составляют полотна, и картина получается как мелодия», – объяснил председатель Академии абстракционизма.

Академия проводит так называемые «Культурные среды». Раз в неделю в Арт-отеле Украина собираются художники и архитекторы, музыканты и другие творческие люди, чтобы обсудить источники вдохновения и поделиться впечатлениями об искусстве.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта otzyv.ru

Источник: Вести.Севастополь