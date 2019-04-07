Центральная аллея парка Победы в Севастополе будет открыта к 9 мая

7 апреля 2019     59
Центральная аллея парка Победы в Севастополе будет открыта к 9 мая

Реконструкция центральной аллеи парка Победы в Севастополе будет завершена к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом во время осмотра работ в пятницу заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«То, что мы сегодня видели – соответствует ожиданиям. Подрядчик работает, коллеги, которые осуществляют контроль – руководители ветеранских движений, также увидели всю ситуацию. К 9 мая будет готова основная аллея», — сказал он.

В парке уже завершены работы по подключению объекта к городскому водопроводу, ведётся прокладка сетей электроснабжения, освещения, разработка траншей под слаботочные сети. Продолжаются земляные и геодезические работы, монтаж канализационных колодцев и металлоконструкций на вспомогательные здания.

Ведутся пуско-наладочные работы по всем фонтанам и подготовительные работы под мощение площадок фонтанов городов-героев. К середине следующей недели будет полностью завершена их облицовка. Продолжается укладка тротуарной плитки и гранита по главной аллее и на второстепенных дорожках. Начаты работы по устройству асфальтобетонных велосипедных дорожек.

В настоящее время на объекте постоянно задействованы более 300 рабочих и 44 единицы техники.

В конце 2018 года конкурс на реконструкцию парка Победы в Севастополе выиграла компания «Ривьера», которая ранее реконструировала парк имени Анны Ахматовой и построила новый парк у монастыря Святого Георгия. Ранее правительство города разорвало договор по реконструкции парка Победы с двумя подрядчиками из-за срыва сроков выполнения работ.

 
crimea.ria.ru
Фото с сайта fedpress.ru


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