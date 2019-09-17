Центру экстренной психологической помощи МЧС в Севастополе исполнилось пять лет

Центр экстренной психологической помощи МЧС сегодня отмечает двадцатилетие. Вместе с ним первый юбилей – у крымского филиала. Южный федеральный округ, единственный в стране, где таких центров – два. В Ростове-на-Дону и в Севастополе.

Темно и тихо. Непривычно для тех, у кого одна из самых стрессовых работ на свете. Так спасатели успокаивают нервы после особенно тяжёлых выездов.

Массажное кресло, которое отправляет в полусон за считанные минуты, и цветотерапия. Но это – уже как лечение. С большинством стрессовых ситуаций спасатель должен справляться сам.

Биение сердца и дыхание. Аппарат переводит их в образы на экране. Хочешь чёткую картинку – дыши ровнее, замедли пульс силой мысли. Контролировать себя спасателей учат психологи МЧС.

«Можно научиться контролировать и работу сердца, и работу сосудов, насколько они расширены, насколько они сужены. Это контроль пульса. В дальнейшем помогает человеку дольше находиться в каком-то нужном режиме и быстрее между ними переключаться», – психолог отдела психологического сопровождения крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Маргарита Дронова.

Помочь справиться с панической атакой часто нужно и тем, кто физически не пострадал. Спасателей учат этому годами. А обычные люди чаще всего попадают в экстренные ситуации без подготовки. Так было на одном из последних выездов севастопольских психологов. Дом на Северной выгорел. 12 семей остались без жилья. Тогда именно психологи объясняли погорельцам, как именно справиться с эмоциями и как начать искать выход из критической ситуации.

Алёна Ляшук работала и с погорельцами дома на Челюскинцев, и в более сложных ситуациях. Во время прошлогодних событий в Керчи севастопольские психологи оказывали помощь без перерывов почти сутки.

«Сложно было сохранять свою профессиональную позицию. Так как мы тоже люди и эмоционально включались в эту ситуацию. Но желание помочь людям взяло верх. И я лишний раз доказала, что выбрала свою профессию не зря», – психолог отдела психологического сопровождения крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Алёна Ляшук.

И даже само слово в их работе – не всё. Тон, смысловые ударения и своевременность сказанного. В экстренной ситуации психологи не успокаивают.

«Казалось бы подошёл психолог. Поговорил. И человек начинает плакать. Но для нас это тоже хорошо. Нам необходимо вызвать эмоциональное реагирование у человека, чтобы человек принял ту ситуацию, что с ним произошла», – директор крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Дарья Пароль.

В филиале Центра экстренной психологической помощи в Севастополе работают только женщины. На всё население Крымскского полуострова и 600 спасателей МЧС психологов всего девять. Они успевают проводить реабилитацию коллег, постоянно сохраняя в поле зрения множество событий, справиться с которыми зачастую тяжело даже самым подготовленным.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь