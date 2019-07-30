Центр гражданской защиты Севастополя отметил 5 лет со дня основания

Первый юбилей – пять лет со дня основания отметил Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя.

Главная задача организации – спасение людей. За время работы его сотрудники совершили более шести тысяч выездов и спасли более 700 человек. Количество погибших в ДТП, на пожарах, в горах и на воде снизилось в четыре раза.

«В подразделение вошли бывшие службы – коммунальная служба аварийно-спасательная на водных объектах, коммунальная аварийно-спасательная служба в горной местности, созданная в 2003 году местная пожарная охрана Севастополя и курсы гражданской обороны. На сегодня штат составляет 206 человек», – сказал Анатолий Попов, директор Центра гражданской защиты Севастополя.

Обучение в Центре за пять лет прошли более двух тысяч человек. Развитие организации – в числе приоритетных задач правительства Севастополя. Для этого регулярно обновляется техника и снаряжение для профессионального оказания помощи пострадавшим.

Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь