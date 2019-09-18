Центр профориентации для школьников открыли в Севастополе

Помогать молодёжи выбрать будущую профессию будут в структуре Центра занятости.
В Севастополе открыли Центр профориентации молодежи. В городском Центре занятости с его помощью хотят не бороться с безработицей, а избежать её возникновения.
«Выпускники вузов иногда кардинально меняют сферу деятельности. Создание такой организации в рамках Центра занятости – это первый шаг в решении проблемы», – поделился и.о. вице-губернатора Иван Кусов.
Специалисты Центра будут работать со школьниками индивидуально, а также проводить групповые занятия. Консультации смогут получить и родители сомневающихся.
Центр расположен в здании Департамента труда и социальной защиты на улице Руднева.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь