Центр Севастополя остался без газа

2 октября 2019     20
Центр Севастополя остался без газа

Днём 2 октября жилые помещения в центре города остались без голубого топлива. Об этом редакции “Вести – Севастополь” сообщили местные жители. Информацию людям подтвердили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. 

Вечером газ в квартирах так и не появился. Судя по этому, авария может быть масштабной. Как пояснили жильцам центральной горки в аварийной службе, газ начнут подавать в жилые помещения с 8-ми утра четверга, но в домах он будет появляться постепенно. При этом абонентов попросили на ночь перекрыть газовые краны.

При этом точное количество отключенных абонентов неизвестно. Официальной информации в течение дня не было на сайтах поставщиков услуг. На интернет-портале ПАО “Севастопольгаз” размещена информация лишь о плановом отключении на 2 октября. Вторая организация с таким же названием (ГУП) также население об отключении не проинформировала публично.  

Напомним, в середине августа стало известно об изменении поставщика голубого топлива в Севастополе. 

Источник: Вести.Севастополь

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