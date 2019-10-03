Центр Севастополя остался без газа

Днём 2 октября жилые помещения в центре города остались без голубого топлива. Об этом редакции “Вести – Севастополь” сообщили местные жители. Информацию людям подтвердили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Вечером газ в квартирах так и не появился. Судя по этому, авария может быть масштабной. Как пояснили жильцам центральной горки в аварийной службе, газ начнут подавать в жилые помещения с 8-ми утра четверга, но в домах он будет появляться постепенно. При этом абонентов попросили на ночь перекрыть газовые краны.

При этом точное количество отключенных абонентов неизвестно. Официальной информации в течение дня не было на сайтах поставщиков услуг. На интернет-портале ПАО “Севастопольгаз” размещена информация лишь о плановом отключении на 2 октября. Вторая организация с таким же названием (ГУП) также население об отключении не проинформировала публично.

Напомним, в середине августа стало известно об изменении поставщика голубого топлива в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь