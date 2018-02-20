На Малаховом кургане состоится церемония зажжения Вечного огня

21 февраля 2018 года, в канун 100-летия образования Красной Армии, на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1942 гг. «Малахов курган» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится знаменательное событие – на Оборонительной башне Корниловского бастиона вновь вспыхнет факел Вечного огня.

Впервые Вечный огонь, посвященный подвигу города-героя Севастополя в Великой Отечественной войне, был зажжен на Малаховом кургане 22 февраля 1958 года. Чести зажечь огонь был удостоен Герой Советского Союза адмирал Филипп Октябрьский. В силу технических причин и особенностей эксплуатации в 1984 году огонь был переведен на новый режим и стал зажигаться только в дни государственных праздников и памятных дат, а в 1989 году был демонтирован.

Сегодня, 60 лет спустя, благодаря совместным усилиям Министерства культуры Российской Федерации, Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и Российского военно-исторического общества, Вечный огонь на Малаховом кургане загорится вновь как дань памяти нескольким поколениям героев, насмерть стоявших за Севастополь во время Крымской и Великой Отечественной войн.

Жители и гости города-героя Севастополя в этот день приглашаются стать причастными к значимому историческому событию – зажжению Вечного огня на Оборонительной башне Корниловского бастиона.

Факел будет зажжён от Вечного огня на Сапун-горе, поэтому желающим запечатлеть процесс с самого начала нужно быть на Сапун-горе у Вечного огня к 11:00.

Дата проведения: 21 февраля

Начало церемонии в 12:00

Место проведения: Мемориальный комплекс «Малахов курган».



Фото с сайта sevgid.ru