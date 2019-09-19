Церковную утварь для съемок «Гардемаринов IV» предоставили в Херсонесе

19 сентября 2019     16
Церковную утварь для съемок «Гардемаринов IV» предоставили в Херсонесе

Светлана Дружинина, режиссер четвертого фильма о приключениях гардемаринов, приступила к съемкам на галере «Десна». Исторический корабль, восстановленный художником фильма, стоит в одной из севастопольских бухт. Выйти в открытое море пока не дает погода, и группа снимает эпизоды на пришвартованном корабле: например, сцену церковной службы. Ведет ее Павел Горин, выпускник Навигацкой школы, ставший священником. Его роль играет Александр Домогаров. Чашу за ним несет капитан корабля Алексей Корсак.

Церковную утварь: хоругви, водосвятную чашу, кропило – съемочной группе предоставили в Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса. Ладанки и нательные крестики на матросах тоже настоящие, освящённые в соборе, сообщается на официальной странице фильма в Инстаграме. Создатели фильма получили благословение от настоятеля отца Сергия. Он также проконсультировал Александра Домогарова о тонкостях и деталях церковной службы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из Инстаграма

Источник: Вести.Севастополь

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Церковную утварь для съемок «Гардемаринов IV» предоставили в Херсонесе
Церковную утварь для съемок «Гардемаринов IV» предоставили в Херсонесе

Светлана Дружинина, режиссер четвертого фильма о приключениях гардемаринов, приступила к съемкам на галере «Десна». Исторический корабль, восстановленный художником фильма, стоит …



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