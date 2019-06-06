Цех нейтрализации стоков появится на химзаводе в Крыму

Севастопольские ученые сегодня вместе с представителями предприятия “Крымский титан” и Центра лабораторного анализа и технических измерений Республики Крым взяли новые пробы из заводского кислотонакопителя. Также специалисты проверили состояние воздуха – результаты исследования показали, что количество вредных примесей в атмосфере не превышает норму.

Данные о процентном содержании кислоты в хранилище отходов выяснят в лаборатории. Чтобы не допустить повторения экологического кризиса прошлого года, предприятие увеличивает количество воды, которую сбрасывают в накопитель. Сейчас это около 68 тысяч кубических метров в сутки. В планах – увеличить подачу до 75-80 тысяч. А еще – построить цех нейтрализации стоков.

«Сейчас ведем проектирование уже дальше непосредственно строительной части и выполняем подготовку площадки под выполнение строительно-монтажных работ, поэтому мы здесь ускоряемся и, как мы говорили ранее, планируем выйти к октябрю на пуско-наладочные работы», – говорит Эдуард Курмачев, директор армянского филиала, ООО «Титановые Инвестиции».

Цех будет не только очищать отходы, но и постепенно содержимое самого кислотонакопителя.

Ранее заместитель министра экологии Республики Крым Наталия Сологуб заявила о том, что ученые севастопольского отделения океанографического института примут участие в разработке единой методики для подсчета процента кислотности в хранилище отходов. А забор проб, по мнению специалистов, необходимо производить сразу в нескольких точках хранилища отходов.

Источник: Вести Севастополя