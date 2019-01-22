«Цифра» приближается: как Крым подготовился к переходу на новый формат ТВ

В конце декабря прошлого года в России завершилось строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания. Проект реализовывался на протяжении девяти лет. За это время по всей стране было построено более 5 тысяч объектов эфирной телесети. Уже в этом году, с февраля по июнь, российские регионы, включая Республику Крым и Севастополь, будут постепенно переходить на цифровое вещание, которое обеспечивает более высокое качество картинки и звука и практически не зависит от погодных условий. Около 95% крымчан смогут бесплатно в цифровом качестве принимать в эфире федеральные теле- и радиоканалы, а также местные телевизионные каналы.



Сеть с нуля

Создание цифровой эфирной сети в России началось в 2009 году в рамках федеральной целевой программы “Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы”. На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более четырех телеканалов, около четверти населения – один-два.

В течение девяти лет ФГУП “Российская телевизионная и радиовещательная сеть” (РТРС) вводила в эксплуатацию в среднем три цифровых передатчика в сутки, без каникул и выходных. Каждые восемь часов запускался новый цифровой передатчик. По информации предприятия, 4004 из 5040 передающих станций цифровой телесети были построены с нуля. Проект такого масштаба и сложности решаемых задач не имеет аналогов в мире. В конце декабря прошлого года был введен в эксплуатацию последний объект – телебашня “Ура” в поселке Видяево Мурманской области. Сегодня 20 цифровых каналов доступны 98,4% жителей от Калининграда до Камчатки.

Россияне могут бесплатно принимать в эфире такие телеканалы, как “Россия 1”, “Россия 24”, “Россия — Культура”, “Первый канал”, “РЕН ТВ”, “НТВ”, СТС, “Звезда”, “Матч ТВ”, “Петербург — 5 канал”, “Карусель”, “ОТР”, “ТВ Центр — Москва”, “Спас”, “Домашний”, ТВ-3, “Пятница”, “Мир”, ТНТ, “Муз-ТВ”. Также в перечень входят три радиоканала: “Вести ФМ”, “Радио России”, “Радио Маяк”.

“Цифровое телевидение уравняло жителей отдаленных населенных пунктов и больших городов в доступе к информации. 90% бюджета на строительство сети было направлено на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших и труднодоступных районах”, – отметили в РТРС.

1,6% россиян, не охваченных цифровым эфирным телевещанием, будут обеспечены бесплатным пакетом из 20 обязательных общедоступных телеканалов с помощью непосредственного спутникового телевещания. По информации госпредприятия, вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания расположены 18 тысяч населенных пунктов. Из них в шести тысячах населенных пунктов никто не живет. В оставшихся 12 тысячах проживают около 800 тысяч семей.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ достигло договоренности с операторами непосредственного спутникового телевидения о льготных абонентских условиях для жителей населенных пунктов вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания.

27 декабря 2018 года Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон “О связи”. В соответствии с ними оператор не вправе отказать пользователю в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети, если он проживает в местах, где недоступен цифровой сигнал РТРС.

Все операторы непосредственного спутникового телевидения подтвердили готовность обеспечить этих пользователей абонентским оборудованием по льготным ценам и возможностью просмотра 20 телеканалов без взимания абонентской платы.



Три пакета и 27 телеканалов

Переход с аналогового на цифровое ТВ стартует 11 февраля. В этот день “аналог” отключат в Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской областях, на Магадане и в Чечне. На втором этапе, в середине апреля, аналоговое вещание уйдет еще из двух десятков субъектов. Республика Крым и Севастополь вместе с 55 другими регионами войдут в третий этап отключения этого сигнала. На полуострове аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов будет отключено 3 июня.

Как сообщили в филиале РТРС “РТПЦ Республики Крым”, после отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заверил, что на сегодняшний день Республика полностью готова к плановому переходу на цифровое вещание. По его словам, масштабные работы по переходу на “цифру” в РК начались в 2018 году. За год количество передающих станций на территории Крыма увеличилось с 16 до 38. Завершающая станция была установлена 27 декабря в селе Тенистое Бахчисарайского района. Высота этой вышки – 43 метра, что позволяет ей обеспечивать около трех тысяч жителей пяти близлежащих сел качественным цифровым телевизионным вещанием. Объект также обеспечивает “цифрой” порядка 850 жителей Севастопольского региона.

“На данный момент охват цифровым телевидением населения Республики составляет 95%. Можно сказать, что полуостров полностью готов к плановому переходу на цифровое вещание, а в перечень доступных каналов войдут сразу три пакета: два федеральных из 20 каналов и трех радиостанций, и один региональный – из семи крымских телеканалов”, – отметил Зырянов.

О федеральном пакете уже говорилось выше. В свою очередь региональный мультиплекс включает семь телевизионных каналов в Республике Крым и восемь – в Севастополе.

Так, в РК в его состав входят телеканалы в формате стандартной четкости: “Первый Крымский”, “Мир 24”, “Миллет”, “Москва 24”, “Информационный канал Севастополя” и телеканалы в формате высокой четкости (HD): “Первый Крымский”, “Крым 24”.

В Севастополе в региональный мультиплекс включены телеканалы в формате стандартной четкости: “Первый Крымский”, “Мир 24”, “Миллет”, “Крым 24”, “Первый Севастопольский”, “Москва 24”, “Информационный канал Севастополя” и телеканал в формате HD “Первый Крымский”.

Трансляцию регионального мультиплекса ведут 22 станции.

Оставшиеся 5% крымчан, проживающих вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также смогут бесплатно смотреть телеканалы в “цифре” посредством спутникового вещания. В целом вне зоны охвата цифровым эфирным телевещанием остаются более 180 населенных пунктов в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Джанкойском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском районах, а также в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии и Севастополе.

Аналоговый сигнал, по словам Сергея Зырянова, будет доступен еще в течение полугода, пока не будет осуществлен полный переход на цифровое ТВ. Если телеканалы сами захотят продолжать вещание в аналоговом формате, они будут делать это за свой счет. При этом спутниковое, как и кабельное ТВ, будут вещать и после полного перехода на “цифру”. Поэтому абонентам кабельных или спутниковых операторов не стоит беспокоиться по поводу специализированного оборудования к своему телевизору.



Телезрителям на заметку

Для приема цифрового ТВ крымчанам понадобится абонентское оборудование стандарта DVB-T2 и антенна дециметрового (ДМВ) диапазона. На цифровой телевизор никаких приставок дополнительно покупать не нужно. Как правило, в телевизорах, выпущенных после 2013 года, такое оборудование уже предусмотрено. Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в инструкции к прибору.

Если телевизор аналоговый, то для приема цифрового сигнала необходимо приобрести специальный ресивер. Его можно купить в любом магазине, торгующем бытовой техникой и электроникой. Стоимость таких приборов варьируется в среднем от 800 до 2 тысяч рублей, в зависимости от количества функций, которые в них есть. Всего на рынке доступны более 370 моделей приставок для приема цифрового эфирного телевидения.

При выборе ресивера специалисты советуют поискать обзоры оборудования и отзывы пользователей в Интернете. Уже при покупке следует обратить внимание на наличие в комплекте кабеля RCA-RCA (так называемые “тюльпаны”) для подключения к телевизору, поскольку некоторые производители поставляют на рынок модели без него. Также эксперты рекомендуют приобретать приставки с кнопками управления на панелях. В самых бюджетных моделях ресиверов таких кнопок нет вообще, а это значит, что при поломке или утере пульта дистанционного управления использовать приставку цифрового ТВ будет уже невозможно.

Кроме того, следует обратить внимание на обработку аудио и видеосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все форматы (MPEG-4, USB PVP, SD/HD и прочие).

Еще один важный момент, который необходимо учесть – антенна, от которой работает телевизор. Как уже говорилось ранее, она должна быть дециметровой. При выборе приемной антенны следует иметь в виду, насколько она удалена от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе антенна к передающей станции, тем качественнее прием.

Прием на комнатную антенну возможен только там, где уровень телевизионного сигнала достаточно высокий – в прямой видимости телебашни. В деревне, на даче и других удаленных от башен местах лучше использовать наружные антенны. Они также подходят для местности с плотной застройкой и сложным ландшафтом.

Помимо того, существуют коллективные антенны, расположенные на крышах домов и обеспечивающие ТВ-сигналом всех жителей. Они используются в многоквартирных домах, в том числе в условиях плотной многоэтажной застройки.

Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 не требует специальных навыков и знаний и не занимает много времени. Подробно ознакомиться с инструкций подключения ресивера можно на сайте rtrs.ru.

К слову, представители социально незащищенных слоев населения смогут получить компенсацию затрат на покупку цифровой приставки. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым подготовило список из четырех тысяч человек, которые смогут претендовать на эту компенсацию. Примерно столько же жителей Севастополя получат соответствующую денежную помощь.

“Многодетным семьям и социально незащищенным гражданам правительство РК окажет помощь в приобретении цифровых приставок. Соответствующее постановление было принято министерством труда и социальной защиты Крыма по поручению главы Республики Сергея Аксенова. Также подписано соглашение, что крупные торговые сети не будут повышать цены на приставки. Искусственного ажиотажа цен не предвидится”, – заверил Сергей Зырянов.



crimea.ria.ru