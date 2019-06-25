Цифровой двойник Севастополя создадут в 2020 году

25 июня 2019     30
Цифровой двойник Севастополя создадут в 2020 году

В Севастополе создадут цифровой двойник города, который позволить моделировать процессы развития городской среды онлайн, сообщила пресс-служба правительства Севастополя во вторник.

Двойник города создадут в рамках проекта “Умный город”, а запустить его планируют уже в 2020 году.

«Речь идет о глобальном сборе актуальной информации в сфере городского хозяйства. Сейчас мы собираем данные в ручном режиме. Задача – собирать информацию в автоматическом режиме. Вторая задача – это моделирование развития городской среды, моделирование развития города в части касающейся архитектуры. Например, мы проектируем здание и сразу оцениваем, что будет с коммуникациями, где будут парковаться машины, в какую школу жильцы дома будут водить своих детей и так далее», – сказал руководитель проекта «Умный город» Петр Даричев.

Руководитель проекта отмечает, что аналогичные технологии в тестовом режиме уже запущены Москве, Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Ранее, правительство Севастополя и государственная корпорация «Ростех» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Это произошло в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. Соглашение, в том числе, предусматривает взаимодействие при реализации проекта «Умный город».

Источник: Вести.Севастополь

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