Часть видеокамер на трассе «Таврида» настроят на скорость 60 км/ч

Он уточнил, что большая часть аварий происходит из-за превышения максимально допустимой скорости. Ранее все камеры были настроены на 90 км/ч, теперь на некоторых участках установлены ограничивающие знаки, и комплексы будут реагировать на скорость выше 60 км/ч.

«С января по сентябрь этого года сотрудниками ГИБДД на трассе «Таврида» зафиксировано 130 ДТП, в которых погибли 32 человека. Кроме того, 190 человек получили ранения различной степени», – рассказал руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Часть камер фиксации нарушений ПДД на федеральной трассе «Таврида» перенастроят на разрешённую скорость 60 км/ч, сообщает Крымское информационное агентство.

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