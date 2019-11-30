Часть домов Андреевки и Штормового останется без света

В Андреевке до 16:00 света не будет в домах по адресам:

Об этом сообщает «Севастопольэнерго». Подача электроэнергии, ориентировочно, до 13:00, будет прекращена по адресам:

В субботу, 30 ноября, из-за плановых технических работ десятки домов в Андреевке и Штормовом останутся без света.

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