Часть домов Андреевки и Штормового останется без света

В субботу, 30 ноября, из-за плановых технических работ десятки домов в Андреевке и Штормовом останутся без света.
Об этом сообщает «Севастопольэнерго». Подача электроэнергии, ориентировочно, до 13:00, будет прекращена по адресам:улица Комиссара Морозова, 2-8, 8А, 8Б,10; улица Спокойная, 10, 12, 7-11; улица Шулинская, 10, 14, 1-9, 3А, 9А, 13, 17, 21-25.
В Андреевке до 16:00 света не будет в домах по адресам:улица Огородная, 14-18, 13-19; переулок Садовый, 4-6, 16, 23; улица Центральная, 4-20, 11Б, 1-41, 53.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь