Часть дороги Орловка – Бахчисарай закрыли до марта

5 февраля 2020     15
Часть дороги Орловка - Бахчисарай закрыли до марта

Участок трассы Орловка – Бахчисарай на подъезде к трассе «Таврида», перекроют до середины марта. Временное изменение схемы движения необходимо для строительства шестого этапа магистрали. 

Изменение схемы движения потребовалось, чтобы построить съезд с этой дороги на трассу Таврида. Старое дорожное полотно здесь разберут и сделают примыкание к развязке. Длина участка, на котором сегодня перекрыли движение около 4 километров.

Теперь, чтобы попасть из Бахчисарая в Орловку нужно двигаться по трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, а затем повернуть в районе села Мостовое в сторону Долинного.

Для водителей, которые едут из Севастополя в Симферополь или в обратном направлении ничего не изменится, они этим участком дороги не пользуются, а вот тем, кто едет в Орловку или Долинное нужно быть внимательными, чтобы не пришлось разворачиваться и проезжать несколько лишних километров.

Если со стороны Бахчисарая участок перекрыт бетонными блоками, то со стороны села Долинное стоят только дорожные знаки и пластиковые ограждения – боны. Это сделано для того, чтобы владельцы полей и персиковых садов, которые идут вдоль дороги могли попасть на свои участки.

Дорога Орловка – Бахчисарай находится в Бахчисарайском районе, здесь строится шестой участок трассы «Таврида», где в настоящее время ведутся основные строительные работы будущей главной транспортной артерии полуострова.

 «Планируем, закончить работы по строительству примыкания во второй половине марта и уже возобновить движение на этом участке в полном объеме», – говорит пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Движение по четырем полосам на протяжении всей трассы «Таврида» планируется открыть в сентябре этого года, а уже в декабре автомагистраль будет полностью сдана в эксплуатацию.

Михаил Андроник, Олег Кужель, Дмитрий Глуцкий

Источник: Вести.Севастополь

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