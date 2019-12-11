Часть панорамы «Оборона Севастополя» покажут в музее Москвы

Завершить реставрацию полотна планируют до конца декабря 2019 года, а вернуть в Севастополь – в мае, к акции «Ночь в музее».

Отреставрированный фрагмент был повреждён пожаром во время Великой Отечественной войны. Он изображает бой за Малахов курган.

«После капремонта открылся музей-панорама «Бородинская битва». И она будет некоторое время экспонироваться там», – приводит ТАСС слова директора Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

Отреставрированный фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1854-55 годов» выставят в музее-панораме «Бородинская битва» в Москве.

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