Часть руководителей УК могут лишиться работы под Новый год

15 ноября 2019     26
Часть руководителей УК могут лишиться работы под Новый год

Недобросовестные руководители государственных управляющих компаний могут лишиться работы в конце года. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства.

Сегодня состоялось очередное заседание комиссии, на котором управляющие компании рассказывали о проделанной работе. Одна из основных задач на сегодня, отметил руководитель департамента Евгений Горлов, выстроить коммуникацию с жителями: пояснять, за что именно люди платят деньги, давать обратную связь на жалобы, регулярно проводить личные встречи. А еще – устранять возникающие в домах проблемы в течение суток.

«Если она не устраняется незамедлительно, а мы требование даем, чтобы проблема была устранена в течении суток, но, если нет, действительно, возможно, там какой-то порыв <…> по крайне мере плановость дать заявителям, для домового комитета, они должны чётко понимать, когда в какой период это выполнится», – пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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