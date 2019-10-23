Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии

23 октября 2019     36
Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии

Другой части отключения ещё предстоят.

На время проведения аварийных работ на сетях горводопровода подача воды с 22:00 23 октября до 08:00 24 октября, ориентировочно, будет приостановлена в районе улиц:

ул. Б. Морская; пл. Нахимова; ул. Капитанская; ул. Сенявина; наб. Перелешина; наб. Адм. Клокачева; пл. 300-летия Российского флота; ул. Айвазовского; ул. Маяковского; ул. Одесская; ул. Ген. Петрова; ул. Новороссийская; ул. Нефедова; ул. Керченская; ул. Кулакова; ул. Щербака.

23 октября с 17:00 до 21:00, ориентировочно, отключат водоснабжение по:

ул. Т. Шевченко; ул. Молодых строителей; ул. Маринеско; пр. Октябрьской революции; ул. Адм. Фадеева; ул. Колобова; пр. Гер. Сталинграда; ул. П. Корчагина; ул. Герое Бреста; ул. Б. Михайлова; ул. Челнокова; пр. Античный; ул. Маячная; ул. Степаняна.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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