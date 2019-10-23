Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии

Другой части отключения ещё предстоят.
На время проведения аварийных работ на сетях горводопровода подача воды с 22:00 23 октября до 08:00 24 октября, ориентировочно, будет приостановлена в районе улиц:
ул. Б. Морская;
пл. Нахимова;
ул. Капитанская;
ул. Сенявина;
наб. Перелешина;
наб. Адм. Клокачева;
пл. 300-летия Российского флота;
ул. Айвазовского;
ул. Маяковского;
ул. Одесская;
ул. Ген. Петрова;
ул. Новороссийская;
ул. Нефедова;
ул. Керченская;
ул. Кулакова;
ул. Щербака.
23 октября с 17:00 до 21:00, ориентировочно, отключат водоснабжение по:
ул. Т. Шевченко;
ул. Молодых строителей;
ул. Маринеско;
пр. Октябрьской революции;
ул. Адм. Фадеева;
ул. Колобова;
пр. Гер. Сталинграда;
ул. П. Корчагина;
ул. Герое Бреста;
ул. Б. Михайлова;
ул. Челнокова;
пр. Античный;
ул. Маячная;
ул. Степаняна.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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