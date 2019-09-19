Часть улицы Капитанской на три недели закрыли для всех видов транспорта

Сегодня с полуночи и до 10 октября введено полное ограничение движения транспорта вдоль площади 300-летия Черноморского флота на ул. Капитанской: от Крепостного переулка до ул. Айвазовского.

Ограничение вводится из-за ремонта проезжей части. Департамент транспорта приносит свои извинения водителям за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь