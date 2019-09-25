Челябинские и крымские спасатели делятся друг с другом опытом спасения людей в горах

25 сентября 2019     6
Челябинские и крымские спасатели делятся друг с другом опытом спасения людей в горах

В Крым на учебные сборы по руководству и проведению поисково-спасательных работ в горах и пещерах приехали первые лица поисково-спасательной службы Челябинской области. Они познакомились с сотрудниками Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС».

Как сообщил Дмитрий Русин, начальник Алуштинского отряда, челябинские спасатели поделились своим опытом в ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Гостям показали технику и аварийно-спасательный инструмент, состоящий на вооружении отряда. Они обсудили проведение поисково-спасательных работ в горно-лесной зоне, тактику и методы поиска потерявшихся.

Такой обмен опытом – одна из важных составляющих работы МЧС, считает глава крымского министерства Сергей Шахов.

«Обмениваясь опытом в самых разных областях деятельности, мы сможем выработать наилучшую тактику развития подразделений полуострова. Также за время работы наших аварийно-спасательных отрядов мы уже накопили определенный опыт, которым с радостью готовы поделиться с представителями других регионов России», – сказал Шахов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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