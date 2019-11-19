Чемпионат вооружённых сил по мини-футболу пройдёт в Севастополе

19 ноября 2019     20
Чемпионат вооружённых сил по мини-футболу пройдёт в Севастополе

С 19 по 23 ноября на базе филиала ЦСКА в Севастополе пройдёт второй чемпионат Вооруженных Сил по мини-футболу.

Участие в соревнованиях подтвердили пять команд: Южного, Западного и Центрального военных округов, а также сборные военно-морского флота и воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба ЦСКА – Севастополь.

Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00 19 ноября. Первые игры чемпионата пройдут в тот же день по адресу: улица Красносельского, 5а.

В чемпионате 2018 года победила сборная Воздушно-космических сил, второе место было у Южного военного округа, третье – у Центрального.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ЦСКА – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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