Чемпионат Премьер-лиги КФС для ФК «Севастополь» начался с победы

Накануне вечером открылся новый сезон чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Для ФК «Севастополь» он начался с победы в стартовом поединке: 3:1. В матче с керченским «Океаном» севастопольцы все время вели в счете.

После игры в раздевалку к футболистам зашел врио губернатора Михаил Развожаев. Он решил лично поздравить команду с успешным началом сезона.

«Игра была красивая и динамичная! Отдельно хочу сказать о фан-секторе! Ребята, вы делаете большое дело! Поддерживаете команду на все 100%», – написал в своем Инстаграме Михаил Развожаев.

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь