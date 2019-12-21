Чемпионат Севастополя по фигурному катанию примет Симферополь

В турнире по фигурному катанию на коньках примут участие почти 30 человек – всё это дети от 11 лет. Соревноваться будут в одиночном катании и танцах на льду.

Эти соревнования – часть большого севастопольского фестиваля “Новогодняя сказка”. Он продлится до 27 декабря. В его рамках фигуристы также покажут театрализованное представление в одной из городских школ. Ещё один элемент фестиваля – кубок Юнармии по фигурному катанию.

Открытие чемпионата состоится в понедельник, 23 декабря в 11.30. Вход свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото vestinn.ru

Источник: Вести.Севастополь