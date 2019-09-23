Чемпиона мира по боксу Глеба Бакши торжественно встретили в аэропорту Симферополя

23 сентября 2019     19
Чемпиона мира по боксу Глеба Бакши торжественно встретили в аэропорту Симферополя

Родственники и друзья Глеба Бакши, а также представители министерства спорта и федерации бокса Республики Крым торжественно встретили спортсмена в международном аэропорту Симферополь – так, как встречают победителя.

Глеб прилетел из Екатеринбурга, где в субботу на чемпионате мира по боксу завоевал золото в весовой категории до 75 кг. В 2018 году Глеб стал чемпионом России – и вот новая награда уже мирового масштаба.
На пути к финалу мирового первенства Бакши выиграл бои у спортсменов из Азербайджана, Ирландии, Бразилии и олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро-2016 Арлена Лопеса из Кубы. А в финальной схватке победил филиппинца Юмира Марсиаля.

«Поздравляю чемпиона с заслуженной победой. Это был сложный и зрелищный бой, где Глеб проявил свои лучшие бойцовские качества – твердость характера, силу духа и волю к победе. Это достойный пример для молодежи, для всех, кто стремится реализовать свои способности и таланты на спортивном поприще.Мы гордимся успехами наших спортсменов», – написал на своей странице в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.

Сборная России на этом чемпионате завоевала четыре медали — три золотые и одну бронзовую.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы С.Аксенова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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