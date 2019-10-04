Чемпион мира поделился с самбистами Севастополя секретами своих побед

Заслуженный мастер спорта Белоруссии, многократный чемпион по самбо Владимир Япринцев провел мастер-класс для севастопольских спортсменов. Тонкостями боевых искусств титулованный гость делился в клубе спортивных единоборств “Севастополь”. Это уже вторая открытая тренировка Владимира Япринцева в нашем городе. Она организована Федерацией ММА в рамках проекта “Миссия чемпиона”. Посетить мастер-класс мог любой желающий.

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Они пытаются устоят на ногах, садятся на шпагат – для юных спортсменов важен эпизод тренировки. Она завершается, но – несмотря на усталость – некоторые из них остаются в зале: с минуты на минуту в нем появится легенда боевых искусств – многократный чемпион СССР, Европы и мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза Владимир Япринцев. И молодому поколению, и взрослым спортсменам он рассказывает, что ещё, кроме тренировки, нужно для победы.

«Желание, крепость духа и вера в себя, – говорит Владимир. – Я уверен в том, что любой человек, который добился чего-то в жизни, в данном случае в спорте, обязательно должен делиться своими секретами».

Но сначала – разносторонняя разминка. Разогревают мышцы вместе с чемпионом почти 40 человек. Больше зал бы не вместил. Скоро в Севастополе пройдёт чемпионат по грэпплингу – поэтому упор на борьбу в партере и борцовскую хитрость.

Мастер-класс собрал спортсменов, выступающих в разных видах единоборств. Советы Владимира Япринцева оказались полезны не только начинающим борцам, но и профессионалам.

«Я думаю, обязательно что-то новое мы для себя почерпнем. Способы сгонки веса существуют разные. И хотелось бы уточнить у нашего гостя, каким именно способом пользовался он», – говорит Александр Хоронженко, мастер спорта по армейскому рукопашному бою. «Такие мастер-классы важны не только спортсменам, но и непосредственно тренерам. Потому что всегда можно почерпнуть новую методику тренировок, новый подход к спортсменам и какие-то технические действия», – считает Захар Кучерявый главный тренер сборной Севастополя по ММА, вице-президент федерации ММА г. Севастополя.

В знак благодарности от федерации смешанных боевых искусств прославленный борец получил памятную грамоту.

«Всё, что мы делаем для севастопольской молодежи – мы делаем для будущего России. Таков наш девиз, – сообщил Сергей Кот, президент федерации ММА г. Севастополя. – Тем самым ребята успешнее, лучше, легче готовятся к соревнованиям и, естественно, показывают хорошие результаты!»

В ближайшее время организаторы планируют пригласить в Севастополь чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева и Артура Таймазова – двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе.

Ильдар Саудабаев, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь