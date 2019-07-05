Чем закончилась история Вити Чемериса, за судьбой которого следила вся страна?

Ровно месяц прошел с момента возвращения из детского дома. Как живёт в семье крёстной Витя Чемерис? Тогда органы опеки пренебрегли волей онкобольной матери мальчика. После её смерти крёстной ребёнка отказали в предварительной опеке. Чтобы вернуть малыша в семью, Валентине Тарасенко пришлось обратиться в суд и к президенту страны.

Что Валентина Тарасенко мечтает изменить в российской системе усыновления?

И какое еще чудо, кроме возвращения Вити, произошло в семье недавно? Расскажем в воскресенье в итоговой программе “События недели” в 8.40 утра.

Источник: Вести.Севастополь