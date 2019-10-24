Через девять морей – учебный корабль «Перекоп» пришел во Владивосток

24 октября 2019     21
Через девять морей – учебный корабль «Перекоп» пришел во Владивосток

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Завершились стратегические командно-штабные учения «Гром-2019».

– На Северном флоте атомная подлодка проекта «Северодвинск» выполнила пуски крылатых ракет из-под воды. 

– Расчеты ЗРК Балтийского флота провели стрельбы из новейших ракетных комплексов «Тор-М2».

– Корабли Тихоокеанского флота зашли в главную военно-морскую базу Королевства Таиланд – Саттахил.

– Учебный корабль «Перекоп» преодолел 7,5 тысяч морских миль из Североморска до Владивостока.

– В Греции экипаж корабля Черноморского флота «Василий Быков» стал участником торжеств, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения.

Источник: Вести.Севастополь

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