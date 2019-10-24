Через девять морей – учебный корабль «Перекоп» пришел во Владивосток

– В Греции экипаж корабля Черноморского флота «Василий Быков» стал участником торжеств, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения.

– Учебный корабль «Перекоп» преодолел 7,5 тысяч морских миль из Североморска до Владивостока.

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