Через девять морей – учебный корабль «Перекоп» пришел во Владивосток

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Завершились стратегические командно-штабные учения «Гром-2019».
– На Северном флоте атомная подлодка проекта «Северодвинск» выполнила пуски крылатых ракет из-под воды.
– Расчеты ЗРК Балтийского флота провели стрельбы из новейших ракетных комплексов «Тор-М2».
– Корабли Тихоокеанского флота зашли в главную военно-морскую базу Королевства Таиланд – Саттахил.
– Учебный корабль «Перекоп» преодолел 7,5 тысяч морских миль из Североморска до Владивостока.
– В Греции экипаж корабля Черноморского флота «Василий Быков» стал участником торжеств, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения.
Источник: Вести.Севастополь