Через порты Крыма в Сирию будут поставлять зерно и подсолнечное масло

Через один из крымских портов в 2020 году в Сирию будет отправлено до 250 тыс. тонн зерна различных сортов, сообщил ТАСС председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Поставки начнутся ориентировочно в марте-апреле. Кроме зерна, раз в квартал Сирия будет закупать в Крыму по 5,5 тыс. тонн подсолнечного масла. Объемов, производимых на территории полуострова, недостаточно для экспорта, поэтому, кроме крымского, в Сирию направят масло, разлитое в других регионах.

Кроме сельхозпродукции, планируется отправка стройматериалов, строительного оборудования, электротехнических инструментов, металлоизделий, удобрений, химии.

Как рассказал Гоцанюк, из Сирии в Крым в основном везут овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи, текстиль. Первая партия оливкового масла уже получена, сейчас на полуострове ждут сухогруз с апельсинами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта agro2b.ru

Источник: Вести.Севастополь