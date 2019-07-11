Через российско-украинскую границу пытались провезти револьвер

11 июля 2019     20
Через российско-украинскую границу пытались провезти револьвер

Оружие обнаружили сотрудники Крымского пограничного управления. О находке сообщает пресс-служба силовой структуры.

Пистолет, четыре патрона и пять использованных гильз нашли, когда осматривали “Лексус” гражданки Украины.
32-летняя женщина из Днепра сообщила пограничникам, что оружие травматическое, и возит она его с собой “на всякий случай”.
Но сотрудники погрануправления с доводами не согласились, и оружие изъяли для экпертизы.

фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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