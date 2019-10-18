Черноморский флот приглашает школьников на День призывника

18 октября 2019     7
Черноморский флот приглашает школьников на День призывника

Патриотическая акция пройдет с 10 до 13 часов одновременно в 2 местах: в бригаде ракетных катеров на улице  Карантинной и в отдельной бригаде морской пехоты на пересечении ул. Лиговской и Казачьей.

На День призывника приглашают школьников, учащихся техникумов и колледжей, они могут прийти вместе с родителями. Им покажут вооружение и военную технику морской пехоты, расскажут об условиях службы и быта моряков на ракетных катерах флота. Пройдут показательные выступления личного состава концерт творческих коллективов города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта администрации Алушты

Источник: Вести.Севастополь

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